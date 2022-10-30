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Берлускони о "подаренных Путиным" 20 бутылках водки: это была шутка

Мир

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что пошутил, когда говорил, что президент России Владимир Путин подарил ему 20 бутылок водки.

По словам бывшего итальянского лидера, шутка вырвалась, когда он рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами с Путиным на дни рождения.

После этого его спросили, обменялись ли они подарками.

"Конечно, двадцатью бутылками водки и ламбруско. Но все поняли, что это была шутка", — уточнил политик.

Отметим, после заявлений о подарке от Путина в ЕС заговорили о том, что Берлускони нарушил европейские санкции, которые запрещают ввозить из России столько алкоголя.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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