Американцы уличили Байдена в потере рассудка за незнание числа штатов в США

Американские читатели издания Daily Mail прокомментировали оговорку президента США Джо Байдена, который заявил, что в Соединённых Штатах насчитывается 54 штата.

Накануне глава Белого дома заявил, что демократам удалось взять большинство мест в конгрессе благодаря реализации закона о доступном медицинском обслуживании, который известен, как Obamacare. При этом Байден сказал, что представители Демократической партии побывали в 54 штатах.

"Уже не смешно. Он потерял рассудок", — написал пользователь Ernest T Bass.

Комментатор Randy Yonkers назвал подобные ошибки особенностью демократов и напомнил, что во время своего президентства Барак Обама допустил ту же оплошность, когда заявил о существовании 57 штатов.

Юзер Amescipio иронично отметил, что Байден был дряхлым прежде, чем занял Овальный кабинет, а теперь и подавно.

Пользователи призвали убрать президента из Белого дома "ради безопасности планеты".