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Суздальцев: последствия выхода РФ из зерновой сделки будут тяжёлыми для Украины

Мир

Украинское зерно лишилось морского коридора, через который оно поставлялось в страны-импортёры. О том, как скажется на Украине выход РФ из зерновой сделки, рассказал политолог, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Суздальцев: последствия выхода РФ из зерновой сделки будут тяжёлыми для Украины

По его мнению, для Украины такой скандал может, с одной стороны, быть полезным: Киев использует любой повод для своего пиара. Однако теперь украинская сторона может воспринять выход РФ из сделки как возможность российским войскам занять черноморское побережье полностью.

Если РФ не станет занимать Одессу, Киев всё равно потеряет лояльность аграрного лобби. По мнению Суздальцева, зерновая сделка обеспечивала лояльность Украине аграрных олигархов. Теперь придётся заключать сделки с Москвой, что принесёт ущерб политическому полю Владимира Зеленского. От этого, по мнению эксперта, Киев устроил "истеричную атаку" на РФ с заявлениями о стимулировании голода в мире.

Украину ждут тяжёлые последствия в финансовом вопросе, отметил политолог.

"Всё-таки 7-9 млрд долларов, учитывая, что Украине в месяц необходимо 7 млрд долларов, на дороге не валяются. Если говорить о сухопутном экспорте, то эти поставки обойдутся очень дорого. Остается ещё и множество опасностей", — сказал Суздальцев в беседе с "МК".

При этом политолог и экономист Александр Дудчак считает, что последствия для Украины не будут столь тяжёлыми, поскольку всё заработанное она отправляла на погашение долгов. Случившееся будет применено Киевом для обвинения РФ "во всех смертных грехах".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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