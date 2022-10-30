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NI: США могут начать переговоры с РФ в случае поражения партии Байдена

Мир

Белый дом может пойти на переговоры с Россией, если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победят республиканцы. Такое мнение высказал обозреватель Мэтью Мэй в статье для The National Interest.

NI: США могут начать переговоры с РФ в случае поражения партии Байдена

Автор заметил, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти дал понять на прошлой неделе, что в случае получения большинства его партия пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его.

Несмотря на важность Киева в американской повестке, заниматься только этой проблемой Белый дом не может, пояснил политик.

Журналист NI назвал заявление конгрессмена намёком на то, что главная обязанность американских властей — защищать интересы избирателей, и заявил, что пока поведение США в украинском кризисе этой задаче не соответствует.

Ранее американцы высмеяли президента Джо Байдена из-за того, что он "насчитал" 54 штата.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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