Польша намерена обладать самой большой армией в Европе для борьбы с РФ

Польша стремиться увеличить численный состав своей армии до 300 тысяч человек к 2035 году, о чём заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич. По мнению обозревателей газеты ВЗГЛЯД, Варшава попытается это сделать раньше под шумок "угрозы" со стороны РФ.

Масштабная программа перевооружения польской армии достигла гигантского размаха именно в 2022 году. Запросы на поставку вооружения отправляются не только США, но и Южной Корее, которой Польша пообещала платить "живыми деньгами".

По мнению автора публикации, Варшава наращивает военную мощь, готовясь к войне с РФ, при этом пытаясь взять на себя лидерство в Европе. Вторая цель — тайная передача оружия Украине.

"Однако, учитывая неподготовленность украинских военных к работе с корейской военной техникой, она может оказаться на территории Украины… вместе с польской армией", — говорится в публикации.

По версии издания, всё становится на свои места, если вспомнить, что до 1939 года Волынь и Восточная Галичина входили в состав Польши. Поэтому наращивание военного потенциала Варашавы нужно рассматривать с точки зрения планов Польши взять под контроль западную часть Украины, отмечается в статье.