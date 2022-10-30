Захарова ответила Кулебе насчёт зерна: Киеву жалко, даже когда дарят другие

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу слов украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который обвинил Россию в "голодном пиаре", когда та решила приостановить своё участие в вывозе украинского зерна после атак Киева на свои корабли в Чёрном море.

Захарова отметила, что РФ всегда готова помочь тем, кто в этом нуждается, в частности, помочь с удобрениями другим странам.

А ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев проинформировал о желании России бесплатно поставить порядка 500 тысяч тонн своего зерна напрямую нуждающимся странам, что вызвало недоумение Кулебы.

"Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже когда другие дарят другим. Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей", — написала Захарова в своём Telegram.