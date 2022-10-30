Французский политик: в Швеции выяснили, что подрыв "СП" организовала страна НАТО

По словам французского политика Флориана Филиппо, Швеция уже получила результаты расследования по теракту на газопроводах "Северный поток", но не торопится их обнародовать, потому что теперь точно известно, что виновницей диверсии стала страна НАТО.

"У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах "Северный поток", но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!" — написал Филиппо в Twitter*.

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошёл 26 сентября. Сразу стало понятно, что речь идёт о намеренной диверсии.

Генпрокуратурой РФ было возбуждено дело о международном терроризме в отношении "Северных потоков". В Минобороны РФ уже проинформировали, что к организации и осуществлению подрыва трубопроводов приложила руку Великобритания.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.