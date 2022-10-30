Рогов: ВСУ превращают город Запорожье в один большой укрепрайон

Украинские военные готовят город Запорожье к уличным сражениям, в массовом порядке занимая объекты гражданской инфраструктуры и оборудуя в них свои позиции. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Член администрации региона добавил, что многие украинские военные оборудуют огневые точки в многоэтажных жилых домах, выбирая для этой цели вторые и третьи этажи, которые позволяют целиться максимально эффективно. Рогов добавил, что украинские националисты специально выбирают дома с живущими в них мирными жителями, которых можно использовать в качестве живого щита.