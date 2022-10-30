Песков: с Киевом невозможно о чём-то договориться

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по вопросу урегулирования украинского конфликта нужно обращаться к Вашингтону, а не к Киеву. С последним же, как показала практика, "невозможно договориться", поскольку киевские власти могут с лёгкостью отменить уже заключённые договорённости, если на то последует распоряжение их западных кураторов.

"Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", — сказал Песков на программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков добавил, что по этой причине разговаривать нужно не только с представителями Киева, но также "с их вдохновителем, руководителей и т. д.".

В заключение представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт к переговорному процессу, и на Западе обязаны об этом знать.