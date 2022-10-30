Руководство Североатлантического альянса готовится к новой фазе холодной войны с Россией. Об этом заявил венгерский историк Дьёрдь Далош. По его мнению, конфликт на Украине войдёт в хронику мировой истории, поскольку кризис оказал существенное влияние на отношения Москвы и Запада.
"Евросоюз и НАТО теперь должны считаться с силой на своих границах и готовиться к новой фазе холодной войны", — отметил Далош в издании The Guardian.
Однако не все европейские страны планируют ввязаться в конфликт с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение, что страна займёт нейтральную позицию в отношении украинского кризиса. Далош напомнил, что в 1995 году Будапешт подписал договор о дружбе с Киевом, но сейчас отношения между государствами заметно ухудшились.
"Близость Орбана к президенту России Владимиру Путину — это не просто кокетство, а скорее неотъемлемая часть "особого пути", который премьер стремится проложить между Востоком и Западом", — считает историк.
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