Согласно заявлению французского МИД, обвинения России, выдвинутые ею в адрес Британии по поводу того, что она помогла Киеву в подготовке к нападению на суда Черноморского флота, "лишены каких бы то ни было оснований".
"Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", — сказано в заявлении МИД Франции 29 октября.
29 октября РФ объявила о приостановке своего участия в вывозе зерна из украинских портов из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота возле Севастополя. В Минобороны сообщили, что за подготовкой к совершённому теракту и тренировкой военных 73-го специального центра морских операций стоят британские эксперты.
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