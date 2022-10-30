МИД Франции: обвинения против Британии, выдвинутые РФ, лишены оснований

Согласно заявлению французского МИД, обвинения России, выдвинутые ею в адрес Британии по поводу того, что она помогла Киеву в подготовке к нападению на суда Черноморского флота, "лишены каких бы то ни было оснований".

"Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", — сказано в заявлении МИД Франции 29 октября.

29 октября РФ объявила о приостановке своего участия в вывозе зерна из украинских портов из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота возле Севастополя. В Минобороны сообщили, что за подготовкой к совершённому теракту и тренировкой военных 73-го специального центра морских операций стоят британские эксперты.