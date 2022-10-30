Британский маршал Стрингер: Великобритания беззащитна перед ракетами ВКС России

ПВО Великобритании не сможет перехватить баллистические и гиперзвуковые ракеты ВКС России, предупредил отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер.

Бывший глава Академии обороны Соединенного Королевства призвал власти страны срочно профинансировать модернизацию противовоздушной обороны.

"В распоряжении британских сил передового развертывания есть только системы малой дальности для локальной обороны, которые могут быть использованы против некоторых типов более медленных и наименее продвинутых крылатых ракет", — приводит слова маршала издание The Daily Telegraph.

Эксперт уточнил, что существующее ПВО Туманного Альбиона беззащитно перед баллистическими и гиперзвуковыми ракетами ВКС РФ, которые российская армия сейчас применяет на Украине.

В качестве возможной защиты Лондона от гипотетической атаки он предложил разместить на Темзе эсминец Королевских ВМС, оснащенный зенитным ракетным комплексом PAAMS.