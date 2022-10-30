DE: страны НАТО должны разместить гиперзвуковые ракеты в Турции для защиты от РФ

НАТО необходимо разместить в Турции смертоносные гиперзвуковые ракеты, чтобы подать сигнал Путину. Эксперт по национальной безопасности, работающий в "Атлантическом совете" Альп Севимлисой заявил, что страну можно использовать в качестве союзника против России и Китая. Эксперт назвал Турцию, США и Великобританию странами с военной мощью.

Государство в Западной Азии обладает армией на Кавказе, в Средиземном море, Сирии, Ливии. Поэтому его силы стоит использовать для помощи Украине.

"В то же время должны удвоить усилия и разместить гиперзвуковые ракеты в рамках стратегического сдерживания вдоль Средиземного моря вдобавок к существующему тактическому ядерному оружию", — призвал эксперт в статье Daily Express.

Это обеспечит защиту южного фланга в Средиземном море как от России, так и от Китая в будущем.