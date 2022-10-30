Политолог Марков: США напрасно верят Киеву, что "ВСУ громят российскую армию"

На мирные переговоры с киевским режимом пока рассчитывать не приходится, так как Вашингтон уверен, что разговаривать с Москвой стоит только о размерах репараций Украине.

Дело в том, что США полагаются на недостоверные данные от украинских властей, а потому считают: ВСУ одерживают победу за победой на поле боя, отметил российский политолог Сергей Марков. По его словам, Киев заверяет Белый дом в скором разгроме российской армии.

"В этих условиях они выдвигают такое требование, ультимативное, что Россия должна прекратить боевые действия, уйти полностью со всех бывших территорий, которые принадлежали Украине до 2014 года, включая Крым", — отметил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Даже начавшиеся в России стратегические учения с применением ядерных носителей США считают "просьбой" Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Накануне американские экономисты предупредили Белый дом, что Вашингтону пора заняться внутренними проблемами, иначе экономическая помощь Украине обернётся "финансовым Армагеддоном" для США.