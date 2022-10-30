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Европарламент: необходимо "реалистично ответить" на гиперзвуковое оружие РФ

Мир

В Европарламенете призвали дать России "реалистичный ответ" на её гиперзвуковое оружие. Инициаторами стали французский парламентарий Арно Данжан и его коллега из Италии Массимилиано Салини.

По мнению депутатов, фонд обороны Евросоюза должен разработать концепцию, которая бы отвечала "на вызовы" российского гиперзвукового оружия.

"ЕС необходимо предложить реалистичный ответ на всё более заметную гиперзвуковую угрозу, которую представляют собой российские ракеты "Кинжал" и "Циркон", — цитирует выдержку из письма парламентариев RT.

Как уточнили европарламентарии, в 2021 году ЕС объявлял грант на проекты в сфере защиты от гиперзвукового оружия и подчеркнули, что получатели денег, должны представить отчёт о своих разработках.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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