Россия приостанавливает своё участие в так называемой зерновой сделке после террористической атаки в Севастопольской бухте, заявило Министерство обороны РФ.
"С учётом проведённого 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
Рано утром 29 октября украинские воздушные и морские беспилотные аппараты атаковали корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в Севастопольской бухте. Их действия корректировали высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, в течение нескольких часов кружившие над Чёрным морем за пределами воздушного пространства РФ.
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