Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях условия заключения мира с Россией. Судя по списку, осеннее обострение накрыло-таки чиновника.
Кстати, мир, согласно его пожеланиям, зависит не только от России (хотя, никто на это и не рассчитывал).
Итак, чего же, по версии главы Офиса Зеленского, хочет Киев:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.