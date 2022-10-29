Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"

Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях условия заключения мира с Россией. Судя по списку, осеннее обострение накрыло-таки чиновника.

Кстати, мир, согласно его пожеланиям, зависит не только от России (хотя, никто на это и не рассчитывал).

Итак, чего же, по версии главы Офиса Зеленского, хочет Киев:

Освобождение всех украинских территорий и выход на границы 1991 года.

Санкции и обрушение экономики агрессора (нашей то есть).

Освобождение всех украинских военнопленных.

Вступление в ЕС (интересно, а с Брюсселем согласовано?)

Гарантии безопасности и последующее вступление в НАТО.

Трибунал над российскими военными преступниками.

Обеспечение ответственности и компенсации русских перед украинцами на поколения вперёд.

Историческая справедливость (довольно интересный пункт): развенчание исторических мифов и распространение великой украинской истории и правды вместо придуманной российской истории.