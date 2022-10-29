Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пугачёву и Макаревича лишат звания народного артиста
Генерал Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Ходаковский о боях за Павловку с применением авиации: "Сопротивление отчаянное"
МО РФ: в атаке кораблей Черноморского флота Севастополя участвовали девять БПЛА
Украинские боевики обстреляли речной порт в Херсоне
Марков: "ВСУ готовят большое наступление на Херсон, Бердянск и на Сватово"
В Запорожье ракеты РФ ударили по базе боевиков "Иностранного легиона"
ГУР обнаружили украинскую деталь в иранском беспилотнике
Пленные боевики ВСУ: на Херсонском направлении нас просто "кинули в мешок"

Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"

Мир

Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях условия заключения мира с Россией. Судя по списку, осеннее обострение накрыло-таки чиновника.

Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"

Кстати, мир, согласно его пожеланиям, зависит не только от России (хотя, никто на это и не рассчитывал).

Итак, чего же, по версии главы Офиса Зеленского, хочет Киев:

  • Освобождение всех украинских территорий и выход на границы 1991 года.
  • Санкции и обрушение экономики агрессора (нашей то есть).
  • Освобождение всех украинских военнопленных.
  • Вступление в ЕС (интересно, а с Брюсселем согласовано?)
  • Гарантии безопасности и последующее вступление в НАТО. 
  • Трибунал над российскими военными преступниками.
  • Обеспечение ответственности и компенсации русских перед украинцами на поколения вперёд.
  • Историческая справедливость (довольно интересный пункт): развенчание исторических мифов и распространение великой украинской истории и правды вместо придуманной российской истории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Силовые структуры
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Силовые структуры
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
Силовые структуры
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
Последние материалы
Марков: "ВСУ готовят большое наступление на Херсон, Бердянск и на Сватово"
В Запорожье ракеты РФ ударили по базе боевиков "Иностранного легиона"
ГУР обнаружили украинскую деталь в иранском беспилотнике
Пленные боевики ВСУ: на Херсонском направлении нас просто "кинули в мешок"
Кадыров заявил, что чеченские подразделения контролируют линию фронта в 1200 км
МО РФ: атаку дронов на Севастополь готовили специалисты из Британии
WarGonzo: польские наёмники отказываются идти в атаку на Херсонском направлении
Буданов: Херсон перейдёт под контроль Киева в конце ноября, а Крым — в 2023 году
Welt*: ВС Германии остались с "голыми" запасами оружия из-за поставок на Украину
Дудчак оценил раздор в офисе Зеленского: "Поле чудес в стране дураков"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников