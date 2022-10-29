Буданов: Херсон перейдёт под контроль Киева в конце ноября, а Крым — в 2023 году

Херсон может перейти под контроль киевского режима до конца ноября. Об этом заявил руководитель Главного Управления Разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он признал, что в регионе сейчас расположены самые боеспособные и подготовленные российские подразделения, численность которых составляет около 40 тысяч военнослужащих.

"Они пытаются помешать нашему продвижению вперёд, боевые действия продолжаются каждый день", — заявил Буданов в интервью The Drive.

Также глава ГУР убеждён, что Украина вернёт контроль над Крымом в течение следующего года с помощью военных средств.

Более того, по мнению Буданова, на вооружении российской армии в 2023 году могут появиться баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Это будет серьёзной угрозой для ВСУ, поскольку они отличаются высокой точностью и скоростью, подчеркнул глава ГУР.