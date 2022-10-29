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Дудчак оценил раздор в офисе Зеленского: "Поле чудес в стране дураков"

Мир

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко отметил, что причина расследования в отношении некоторых лиц киевского руководства заключается в хищении гуманитарной помощи во время военного положения.

Дудчак оценил раздор в офисе Зеленского: "Поле чудес в стране дураков"

Например, помощник президента Украины Кирилл Тимошенко присвоил американский внедорожник, который был предназначен ВСУ, а на руководителя ОП Андрея Ермака заводили уголовное дело из-за "злоупотребления влиянием". По данным следствия, Ермак назначал людей на должности, извлекая для себя определённую выгоду.

Однако, по мнению политолога Александра Дудчака, никому из Офиса Владимира Зеленского ничего не грозит. Он подчеркнул, что Ермак является агентом британской разведки, а НАБУ — ставленники Вашингтона.

"Местные деятели, используя внешние ресурсы, пытаются усилить свои позиции на сужающемся "поле чудес в стране дураков", на котором можно получить золотые монеты. Сложно представить, чтобы в отношении Ермака предприняли что-то серьёзное. НАБУ постоянно наезжают на него со своими расследованиями, пытаются давить, но это их это внутренние разборки", — объяснил Дудчак в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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