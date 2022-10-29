Express: США могут задействовать секретное оружие против России в космосе

Россия предупредила страны коллективного Запада о последствиях применения коммерческих спутников в украинском конфликте. Они станут законной целью для удара, если будут задействованы для поддержки ВСУ.

Подполковник британской армии в отставке Стюарт Кроуфорд признал, что Запад предоставляет Украине разведданные, которые поступают со спутников. Поэтому не исключено, что Россия действительно способна вывести из строя американские космические аппараты, отметил Кроуфорд. Однако в таком случае Вашингтон ответит Москве и применит некое "секретное космическое оружие", заявил эксперт.

"У американцев есть оружие космического базирования, так что если Россия решит сбить западные орбитальные платформы, это может оказаться не так просто, как они думают", — указал подполковник в издании Express.