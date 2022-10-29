Депутат французского нацсобрания Мишель Кастеллани попросил главу минздрава страны Франсуа Брона подсчитать запасы таблеток с йодом, так как не исключает применение ядерного оружия в украинском конфликте.
Парламентарий поясняет, что в последнее время ведётся много разговоров о возможности применения Киевом "грязной бомбы". Также на территории Украины есть множество объектов атомно-энергетической инфраструктуры, которые могут быть повреждены в ходе боевых действий.
"Любой преднамеренный удар по этим объектам либо серьёзная авария на них, скорее всего, обернутся серьёзными последствиями для всех европейцев", — приводит слова политика издание RT.
Так как при угрозе радиоактивного заражения препараты нужно принимать в течение нескольких часов, Кастеллани требует обеспечить внушительные запасы йода на территории Франции и дать к ним доступ всем гражданам страны.
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