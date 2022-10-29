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В ЕС намерены профинансировать "повышение эффективности" омбудсмена Украины

Мир

Совет Европы намерен выделить грант на оплату "повышения эффективности" работы офиса украинского омбудсмена. Согласно документу, деньги выделят на "коммуникационную стратегию" и "укрепление взаимодействия" с гражданами страны.

В ЕС намерены профинансировать "повышение эффективности" омбудсмена Украины

Так, речь идёт о внедрение в украинское общество европейских "стандартов и ценностей".

"Данная стратегия послужит основой для проведения аппаратом омбудсмена дальнейших коммуникационных кампаний. В связи с этим проекту необходим поставщик услуг по разработке коммуникационной стратегии и фирменной символики аппарата омбудсмена", — цитирует выдержку из тендера RT.

На реализацию данной инициативы Европа намерена выделить 55 тысяч евро, что по меркам предыдущих тендеров "мизерная сумма", подчеркнули российские политологи.

"Думаю, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека просто "подкармливают". Это делается для того, чтобы он выдавал нужные для западных медиа материалы, содержащие фейки о России", — пояснил изданию политолог Иван Мезюхо.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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