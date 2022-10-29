CNN: Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США

Президент России Владимир Путин ждал разрушения вашингтонского консенсуса, созданного президентом США Джо Байденом для всесторонней помощи Украине.

Пока нет никаких признаков того, что американский "трубопровод" военной помощи Украине находится в непосредственной опасности. Но теперь, наконец, могут появиться первые трещины. Волнение оппозиции, обеспокоенной нескончаемой помощью США в "защите демократии на Украине", растёт, а между тем до ноябрьских промежуточных выборов осталось всего две недели, сообщает CNN.

"Даже малейший намёк на смягчение американской решимости может приободрить Путина, поскольку кремлёвский диктатор готовится устроить мучительную зиму для мирных жителей Украины и европейцев, зависящих от российского газа", — пишет автор статьи Стивен Коллинсон.

Очевидно, что двухпартийный консенсус в отношении помощи Украине всё ещё существует в Вашингтоне. Но слухи о том, что жёсткая линия Байдена в отношении России не всегда может пользоваться почти единодушной поддержкой, появились в особенно чувствительное время.

Признаки ослабления политической решимости в США и некоторых союзных государствах могли бы убедить Путина в том, что "война на истощение" в течение зимы может рано или поздно вызвать усталость на Западе и, следовательно, ослабить способность Украины сражаться, предполагает автор статьи.