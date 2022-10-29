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Daily Mail: мэр Киева Кличко попросил у Запада оружие, ПВО и тёплые одеяла

Мир

Россия продолжает уничтожать высокоточным оружием критическую инфраструктуру на Украине. С приближением зимы перед украинскими властями всё серьёзнее встаёт проблема обеспечения жителей страны теплом.

Киевский режим признаётся, что сейчас на Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

"Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна доведена до отчаяния из-за атак на электростанции", — пишет британское издание Daily Mail.

По словам авторов материала, украинский политик "умоляет западные страны отправить в Незалежною одеяла и генераторы, чтобы пережить зиму".

Кличко также призвал США и НАТО передать Украине больше систем ПВО, чтобы защитить киевские ТЭЦ от ракет и беспилотников ВКС РФ.

Британские журналисты отмечают, что "морозы превращаются в новое оружие Путина".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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