Daily Mail: мэр Киева Кличко попросил у Запада оружие, ПВО и тёплые одеяла

Россия продолжает уничтожать высокоточным оружием критическую инфраструктуру на Украине. С приближением зимы перед украинскими властями всё серьёзнее встаёт проблема обеспечения жителей страны теплом.

Киевский режим признаётся, что сейчас на Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

"Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна доведена до отчаяния из-за атак на электростанции", — пишет британское издание Daily Mail.

По словам авторов материала, украинский политик "умоляет западные страны отправить в Незалежною одеяла и генераторы, чтобы пережить зиму".

Кличко также призвал США и НАТО передать Украине больше систем ПВО, чтобы защитить киевские ТЭЦ от ракет и беспилотников ВКС РФ.

Британские журналисты отмечают, что "морозы превращаются в новое оружие Путина".