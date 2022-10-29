Россия продолжает уничтожать высокоточным оружием критическую инфраструктуру на Украине. С приближением зимы перед украинскими властями всё серьёзнее встаёт проблема обеспечения жителей страны теплом.
Киевский режим признаётся, что сейчас на Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.
"Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна доведена до отчаяния из-за атак на электростанции", — пишет британское издание Daily Mail.
По словам авторов материала, украинский политик "умоляет западные страны отправить в Незалежною одеяла и генераторы, чтобы пережить зиму".
Кличко также призвал США и НАТО передать Украине больше систем ПВО, чтобы защитить киевские ТЭЦ от ракет и беспилотников ВКС РФ.
Британские журналисты отмечают, что "морозы превращаются в новое оружие Путина".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.