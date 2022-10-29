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FP: президент Латвии отказался звонить Путину из-за дефицита войск НАТО

Мир

Латвии следует дождаться, когда увеличится численность войск НАТО на её территории, но не вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение высказал президент республики Эгилс Левитс в интервью Foreign Policy.

FP: президент Латвии отказался звонить Путину из-за дефицита войск НАТО

Журналист издания напомнил политику, что на территории Латвии находятся около четырёх тысяч военнослужащих Североатлантического блока. А союзники дали обещание Риге на саммите в Мадриде создать более значительную группировку, хотя пока этого так и не произошло.

Левитс заметил, что решения саммита ещё необходимо будет выполнить. С Канадой подписано соглашение об увеличении численности войск до размера бригады, добавил он.

"Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений", — заключил глава Латвии.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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