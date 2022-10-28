Генерал США Холт: США должны согласиться на предложение Путина о переговорах

По мнению бригадного генерала ВВС США в отставке Блейна Холта, нельзя не согласиться со словами российского президента Владимира Путина о том, что мир сегодня переживает самое тревожное и опасное десятилетие с момента окончания Второй мировой войны.

"Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба", — сказал Холт в разговоре с Newsmax.

Холт также указал на готовность России к решению украинского конфликта дипломатическим путём, о котором напомнил Путин. По мнению генерала, во избежание эскалации конфликта США обязаны согласиться на диалог с Россией. Главное, по его мнению, — начать переговорный процесс.

"Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров", — добавил Холт.

Путин в ходе заседания клуба "Валдай" подчеркнул, что ситуация на Украине может быть разрешена Вашингтоном путём дипломатии в самые короткие сроки, для этого США достаточно лишь показать свою готовность к этому.