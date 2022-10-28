Баранчик: Лукашенко предъявил Пашиняну ультиматум Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко довёл до премьер-министра Армении Никола Пашиняна ультиматум Москвы. Такое мнение высказал эксперт по международным делам Юрий Баранчик.

Аналитик прокомментировал в своём Telegram-канале видео, на котором Лукашенко на саммите ОДКБ объясняет Пашиняну, каким образом нужно урегулировать конфликт.

"Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос — дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!", — говорит Лукашенко.

Таким способом Москва передала ультиматум Пашиняну посредством белорусского батьки: если ты не собираешься подписывать нужные документы, их с армянской стороны подпишет кто-то другой, заключил аналитик.