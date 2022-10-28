МВД Чехии вывесило на своём здании баннер с изображением Путина в мешке

В Чехии на здании министерства внутренних дел появился баннер с изображением президента России Владимира Путина в чёрном мешке, сообщает EADaily.

Также на баннере изображены флаги Чехии и Украины. Глава ведомства Вит Ракушан опубликовал фотографию в соцсети.

"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", — написал Ракушан.

В конце сентября ​​в Праге на Вацлавской площади прошла многотысячная демонстрация, которую чешские СМИ охарактеризовали, как антиправительственную и пророссийскую. Люди требовали отставки правительства Петра Фиалы и смены политического курса Чехии.