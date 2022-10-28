В Чехии на здании министерства внутренних дел появился баннер с изображением президента России Владимира Путина в чёрном мешке, сообщает EADaily.
Также на баннере изображены флаги Чехии и Украины. Глава ведомства Вит Ракушан опубликовал фотографию в соцсети.
"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", — написал Ракушан.
В конце сентября в Праге на Вацлавской площади прошла многотысячная демонстрация, которую чешские СМИ охарактеризовали, как антиправительственную и пророссийскую. Люди требовали отставки правительства Петра Фиалы и смены политического курса Чехии.
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