Рогов: Киев случайно признался, что ведёт обстрелы Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание, что генпрокуратура Украина сама выдала факт обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.

По словам Рогова, об этом можно судить по таблице обстрелов объектов украинской энергетики со стороны РФ, на основании которой ГПУ открывает уголовные дела.

Рогов отметил, что по Херсонской области уголовных дел не открыто вообще, потому что ВСУ сами наносят удары по Каховской ГЭС и даже не пытаются это скрывать.

Что касается данных таблицы по Запорожской области, то здесь был зарегистрирован всего один обстрел, проведённый ещё 2 марта, когда ВС РФ было обстреляно административное здание в ходе установления контроля над ЗАЭС. После этого ГПУ обстрелов энергообъектов со стороны России в этом регионе с апреля по октябрь больше не фиксировала, что вызывает логичные вопросы.

"Этому есть два варианта объяснения. Либо режим Зеленского не считает Энергодар Украиной (конечно же считают и постоянно делают по этому поводу официальные заявления), либо не планируют заводить уголовные дела на боевиков ВСУ, т. е. на себя же. Могли бы хоть для публичной таблицы синхронизировать держложь с остальными, но и так сойдëт", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

В заключение член администрации Запорожской области сыронизировал, что главное для киевского режима в лице "ГПУ и других карательных структур шайки наркоманов и нацистов — не выйти на самих себя" в процессе своих следственных мероприятий.