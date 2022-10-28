Bloomberg: инфляция в Германии достигла уровня 50-х годов прошлого века

Цены в Германии сейчас растут такими же темпами, как в 50-х годах 20 века, сообщает Bloomberg.

В октябре инфляция в Германии, Франции и Италии ускорилась, что приведёт к усилению давления на Центробанк Евросоюза, который будет вынужден повышать процентную ставку, считают аналитики издания.

Германия является самой крупной экономикой Еврозоны. При этом инфляция в этой стране выросла на 11,6% по сравнению с 2021 годом. В последний раз такие показатели был ФРГ в 1950-х годах.

Что касается Италии и Франции, то там инфляция составила 12,8% и 7,1% соответственно. Эти показатели окажут влияние на политику ЦБ ЕС, который 27 октября поднял ставку до 1,5% — это самое высокое значение за 10 лет. Аналитики Bloomberg считают, что ставка будет только повышаться.