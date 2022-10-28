Иностранные наёмники сексуально домогаются бойцов ВСУ на Украине

Иностранные наёмники для киевского руководства являются не только военной поддержкой, но и обузой из-за языкового барьера. Более того, чтобы скрыть факт наёмничества, иностранцам выдают украинскую форму и распределяют в местные подразделения.

Однако сами уроженцы западных стран так же не жалуют своих коллег с Украины. Бойцы Народной милиции ДНР находили в блиндажах ВСУ листовки, в которых была подробная информация, как себя вести в случае сексуальных домогательств со стороны наёмников.

По словам солдата украинской армии Андрея Чверенчука, который попал в плен к ВС РФ, иностранцы терроризировали его сослуживцев.

"Есть информация, что они заставляли военнослужащих вступать в сексуальный контакт под угрозой расправы", — цитирует его слова "МК".