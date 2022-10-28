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Сатановский оценил реакцию Байдена на речь Путина пословицей про дурака

Мир

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал русской пословицей слова президента США Джо Байдена о возможности применения Москвой ядерного оружия.

Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается использовать на Украине оружие массового поражения. Глава Белого дома поинтересовался, почему российский лидер часто затрагивает тему ядерного оружия, если не хочет использовать его.

По словам Сатановского, Байден или обиделся на Путина, или прикинулся "дураком".

"Может, там все по старинной русской пословице идет: "Я не дурак, я родом так"", — написал востоковед в соцсети.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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