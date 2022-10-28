Западные СМИ не смогли правильно перевести слова Путина про "попу"

Западные средства массовой информации столкнулись с трудностями при переводе высказываний президента РФ Владимира Путина, сделанных на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Так, немногие зарубежные СМИ сумели перенести на свой язык выражение "сидеть на попе ровно и не крякать". Большинство перевели эти слова, как sit on the priest ("сидеть на священнике").

Также для западных журналистов проблемным оказался перевод выражения "цап-царап", которое Путин адресовал США и их союзникам, прибравшим к рукам золотовалютные резервы России.