Экстренные отключения света в столице Украины — Киеве вводятся на неопределённый срок.

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на энергетическую компанию "Укрэнерго".

Ранее Киев заявлял о больших потерях в зелёной энергетике.

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