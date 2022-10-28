Экстренные отключения света в столице Украины — Киеве вводятся на неопределённый срок.
Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на энергетическую компанию "Укрэнерго".
Ранее Киев заявлял о больших потерях в зелёной энергетике.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.