"Оптический эффект" на фото Зеленского у сбитой "Герани" насторожил украинцев

Президент Украины снова стал объектом насмешек в соцсетях. Хотя повод для его очередного "обращения к украинцам" как всегда был патриотически-патетическим, а декорация — брутально-переможная.

Владимир Зеленский снят стоящим возле обломков российского дрона-камикадзе. Желая, по всей видимости, поднять дух соотечественников, он заявляет, что "Герани" ещё будут падать".

Уж, как говорится, успокоил так успокоил, ведь вряд ли сейчас в Незалежной найдётся хотя бы один человек, который не знает, что этот вид беспилотников предназначен именно для того, чтобы падать на заданные цели.

Получается, что украинский президент, то ли призвал украинцев быть готовыми к новым "прилётам", то ли так своеобразно предложил не бояться их, дескать, "а шо делать?

"Оторвать бы руки монтажёру"

Пользователи в соцсетях подняли Зеленского на смех не за неумение ясно сформулировать мысль. Люди обратили внимание на странный "оптический эффект":

"Длина Герани — 3,5 метра, размах крыла — 2,5 метра, длина Зеленского — 1,7 метра…"

А теперь ещё раз взгляните на фото. Неужели снова хромакей?