Экс-разведчик Риттер заявил, что США не способны вести полномасштабную войну

Американская армия утратила способность вести полномасштабные боевые действия из-за плохой организованности, недостаточного обучения и оснащения. Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.

"Сегодня вооруженные силы США подвергаются растущему риску оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки", — пишет он в материале для Global Times.

Военный эксперт отметил, что во времена холодной войны США могли проводить "две с половиной войны". Однако сейчас их возможности занчительно сократились. Риттер заявил, что после вторжения американской армии в Ирак у США произошла "деградация военной мощи", поскольку численность личного состава уменьшилась в три раза.

"Действующие силы армии США также утратили способность вступить в бой с равными или почти равными силами, такими как Китай, Россия, Северная Корея или даже Иран. Крупномасштабные наземные боевые действия стали для американских вооруженных сил непосильной задачей", — считает экс-разведчик.