Медведев напутствовал Маска: удачи в преодолении диктатуры в Twitter*

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что миллиардеру Илону Маску в управлении и "освобождении" Twitter* не обойтись без удачи.

Помимо этого, Медведев посоветовал Маску не пытаться строить бизнес со Starlink на Украине.

"Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И бросить этот бизнес Starlink на Украине", — написал Медведев, отметив в своём посте Маска.

Ранее появилась информация, что Маск полностью завершал действия по покупке Twitter*, официально став главой этой компании. Ранее миллиардер жаловался на то, что Twitter* потеряла былые преимущества, однако теперь под его началом "птичка стала свободной".

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года