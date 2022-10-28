Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что миллиардеру Илону Маску в управлении и "освобождении" Twitter* не обойтись без удачи.
Помимо этого, Медведев посоветовал Маску не пытаться строить бизнес со Starlink на Украине.
"Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И бросить этот бизнес Starlink на Украине", — написал Медведев, отметив в своём посте Маска.
Ранее появилась информация, что Маск полностью завершал действия по покупке Twitter*, официально став главой этой компании. Ранее миллиардер жаловался на то, что Twitter* потеряла былые преимущества, однако теперь под его началом "птичка стала свободной".
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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