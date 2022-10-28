Политолог оценила планы Польши предъявить РФ долг за СССР: это абсурд

Замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова высказалась по поводу планов Польши подсчитать те "потери", которые она понесла из-за действий СССР за период Второй мировой войны.

Эксперт напомнила, что сначала такие же претензии от поляков пришлось выслушать Германии, несмотря на то, что исторические счета, о которых идёт речь, давно закрыты. Теперь дошла очередь и до СССР, причём подняли эту тему уже не радикально настроенные польские депутаты, а министерство иностранных дел страны.

Само поднятие подобной темы — это ни что иное, как "наглядная политическая деградация" и полный абсурд, уверена аналитик.

"Можно считать это абсурдом, но если даже появится некий подсчёт со стороны Польши, неплохо было бы опубликовать свой подсчёт по уровню вливаний средств в восстановление Польши со стороны СССР, компенсации семьям воинов советской армии, погибших при освобождении Польши, перерасчёт скидок, по которым Польша получала энергоносители из СССР. А затем свести дебет с кредитом и выдвинуть встречный иск и закрыть на этом данную тему", — сказала Федосова в беседе с RT.

Ранее представители польского МИД сообщили, что хотят подсчитать ущерб, "нанесённый им СССР".