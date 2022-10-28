Депутат Чепа: у России найдётся ответ Киеву на провокацию с "грязной бомбой"

По словам первого зампредседателя международного комитета Госдумы Алексея Чепы, Россия найдёт, чем ответить Украине, если та решится провести провокацию с "грязной бомбой", и ответ будет вовсе не обязательно с использованием ядерного оружия.

"Одна из версий — это удар по России. Мы сами совершим подрыв, чтобы обвинить Украину, самый главный сценарий", — сказал Чепа на пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

Чепа заверил, что Россия в этом случае непременно ответит Украине, и не обязательно для этого ей придётся применять ядерное оружие.

Но то, что провокация со стороны Украины технически возможна — это факт, ведь в этой стране есть необходимые для создания "грязной бомбы" ядерные материалы, в частности, отработанные радиоактивные отходы в хранилищах АЭС.

Чепа объяснил, что Украина может организовать провокацию на своей территории, преподнеся всё так, как будто удар нанесла РФ. Для этой цели Киев заранее подготовит муляж российского боеприпаса, чтобы потом продемонстрировать специалистам его обломки.

Депутат предупредил, что такой сценарий грозит расширением украинского конфликта за счёт новых участников, потому что заражению, помимо РФ и Украины, подвергнутся также и европейские государства.