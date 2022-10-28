Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко сообщил, что цена нефти на предстоящей неделе будет держаться в коридоре $90-98 за баррель.
По мнению Мищенко, на эту цену могут повлиять внешние факторы. В беседе с RT он подчеркнул, что есть давление со стороны Запада, но это не сильно влияет на спрос и предложение.
"Если, конечно, за этот короткий период не произойдёт ничего экстраординарного", — заключил Мищенко.
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