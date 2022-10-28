Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что против 30 россиян и семи организаций, вводятся новые санкции.
"Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников", — приводит слова министра РИА Новости.
Новые ограничения направлены на уменьшение способности Москвы финансировать спецоперацию на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.