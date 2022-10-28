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Норвегия ввела новый пакет санкций против 30 граждан РФ и семи организаций

Мир

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что против 30 россиян и семи организаций, вводятся новые санкции.

"Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников", — приводит слова министра РИА Новости.

Новые ограничения направлены на уменьшение способности Москвы финансировать спецоперацию на Украине.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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