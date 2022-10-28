Плаквент назвал холодную встречу Макрона и Шольца признаком развала Евросоюза

Французский политолог Пьер-Антуан Плаквент прокомментировал беседу лидеров западных стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. По мнению специалиста, эта встреча оказалась холодной.

"Ещё одно свидетельство развала Евросоюза", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, союз Парижа и Берлина был движущей силой развития ЕС. Также Плаквент раскритиковал решение политиков не проводить совместную пресс-конференцию.

"Размолвка между Шольцем и Макроном серьёзна", — отметил специалист.

При этом он заявил, что в ближайшие месяцы отношения стран не улучшатся. Политолог обвинил немецких чиновников в игнорировании интересов западных партнёров.

Ранее журналист Worldcrunch Алекс Херст сказал, что Франция разругалась с Германией в разгар борьбы с Россией.