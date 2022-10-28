Французский политолог Пьер-Антуан Плаквент прокомментировал беседу лидеров западных стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. По мнению специалиста, эта встреча оказалась холодной.
"Ещё одно свидетельство развала Евросоюза", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, союз Парижа и Берлина был движущей силой развития ЕС. Также Плаквент раскритиковал решение политиков не проводить совместную пресс-конференцию.
"Размолвка между Шольцем и Макроном серьёзна", — отметил специалист.
При этом он заявил, что в ближайшие месяцы отношения стран не улучшатся. Политолог обвинил немецких чиновников в игнорировании интересов западных партнёров.
Ранее журналист Worldcrunch Алекс Херст сказал, что Франция разругалась с Германией в разгар борьбы с Россией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.