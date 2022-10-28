Берлин готовит расчёт, как бы ей "сорвать" денег с Российской Федерации за ущерб во время Второй мировой войны. Как сообщается, теперь этой страной стала Россия.
"Польша подготовит расчёт военных потерь в период Второй мировой, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии", — сообщает внешнеполитическое ведомство Германии.
Ранее Польша захотела взыскать с Германии репарации, однако Берлин от этого отказался.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.