Польша требует репараций от РФ — МИД

Берлин готовит расчёт, как бы ей "сорвать" денег с Российской Федерации за ущерб во время Второй мировой войны. Как сообщается, теперь этой страной стала Россия.

"Польша подготовит расчёт военных потерь в период Второй мировой, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии", — сообщает внешнеполитическое ведомство Германии.

Ранее Польша захотела взыскать с Германии репарации, однако Берлин от этого отказался.