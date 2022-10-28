Коц: ВСУ вновь выпустили ракеты по Антоновскому мосту из РСЗО HIMARS

Военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ снова били по не функционирующему Антоновскому мосту.

По данным Коца, примерно полчаса назад ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Однако мост уже не функционирует, и военкор не понимает, зачем украинские военные тратят ракеты на этот объект.

Коц отметил, что все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).