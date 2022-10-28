Военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ снова били по не функционирующему Антоновскому мосту.
По данным Коца, примерно полчаса назад ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Однако мост уже не функционирует, и военкор не понимает, зачем украинские военные тратят ракеты на этот объект.
Коц отметил, что все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).
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