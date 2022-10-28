Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал закупки электроэнергии Украины в Словакии. Он считает, что это не выход, и дал совет киевским властям:

"Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины. Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится".