Политолог Крейчи заявил, что "грязная бомба" стала ядерным оружием для бедных

Политолог Оскар Крейчи заявил, что использование ядерного оружия является безрассудством в мировой политике. Однако, по его мнению, такое понятие как "сдерживание" позволяет державам отпугнуть потенциального противника от применения оружия массового поражения.

"Взаимный ядерный шантаж сдерживает ядерные державы от необдуманных поступков", — указал эксперт в интервью Parlamentní listy.

По его словам, ядерный век стал веком ядерного сдерживания, когда политики через ядерные угрозы отпугивают противника.

Крейчи объяснил, что если отработанное топливо соединить с взрывчатым веществом и взорвать бомбу, то вся местность в округе взрыва будет заражена. Таким образом, "грязная бомба" является ядерным оружием для бедных. Поэтому каждая страна, на территории которой есть хранилище с отработанным топливом, может называть себя ядерной державой, считает политолог.

По его мнению, на Украине произошла настоящая "трагедия", когда на фронт прибыли российские резервисты. Теперь тыл ВСУ может "погрузиться в необратимый кризис", подчеркнул Крейчи.

"Самым логичным было бы наступление Украины под Херсоном. Но это понимают обе стороны, и после может последовать российское контрнаступление", — сделал вывод эксперт.