Пока разговоры о размещении ядерного оружия США на территории Польши не ведутся, но Варшава выразила заинтересованность по данному вопросу. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в эфире польского телеканала Polsat.
"Президент не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда — такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе. Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", — заявил Кумох.
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