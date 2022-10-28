Польша заявила, что заинтересована в размещении ядерного оружия США

Пока разговоры о размещении ядерного оружия США на территории Польши не ведутся, но Варшава выразила заинтересованность по данному вопросу. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в эфире польского телеканала Polsat.

"Президент не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда — такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе. Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", — заявил Кумох.