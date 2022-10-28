Владимир Путин, комментируя слова бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс о применении Россией ядерного оружия на Украине, назвал её "девушкой немного не в себе".
Читатели The Times согласились с президентом, высказавшись в Сети. Пользователи оставляют комментарии, что Трасс подходит такое определение. В Британии слова Путина оценили и согласны с ним.
"Её сумасшествие на лицо", — пишет один их читателей.
"Путин прав, она была явно не в себе, когда говорила о готовности нажать на красную кнопку. Такое вообще лечится?" — отметился ещё один пользователь.
"Который раз убеждаюсь, что человек должен пройти тест на психику, прежде чем становиться премьер-министром такой огромной страны", — поддержал остальных очередной комментатор.
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