Репортёр ВГТРК Андрей Руденко сообщает, что в Куйбышевском районе Донецка мощные прилёты. Местные жители сообщают, что взрывы слышны с самого утра.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили "Градами" по дому и школе в Донецке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.