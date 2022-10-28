Руденко: мощные прилёты по Куйбышевскому району Донецка

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко сообщает, что в Куйбышевском районе Донецка мощные прилёты. Местные жители сообщают, что взрывы слышны с самого утра.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили "Градами" по дому и школе в Донецке.