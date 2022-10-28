ВСУ обстреляли школу в Петровском районе Донецка

Украинские боевики обстреливают социальную инфраструктуру Донецка.

Последствия обстрела школы №114 в Петровском районе города были опубликованы в Telegram-канале "ДНР Онлайн". На кадрах видно, что больше всего пострадала крыша здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее репортёр Руденко сообщил, что ВСУ обстреляли "Градами" Кировский район Донецка.