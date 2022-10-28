Украинские боевики обстреливают социальную инфраструктуру Донецка.
Последствия обстрела школы №114 в Петровском районе города были опубликованы в Telegram-канале "ДНР Онлайн". На кадрах видно, что больше всего пострадала крыша здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее репортёр Руденко сообщил, что ВСУ обстреляли "Градами" Кировский район Донецка.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.